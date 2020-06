Kinderen groepen 8 in Groot-Ammers genieten van zwemkamp

GROOT-AMMERS • Omdat een schoolkamp er dit jaar niet in zat als afsluiting van de groepen 8 van de Eben Haëzerschool en de Rehobothschool in Groot-Ammers, hebben ze iets anders bedacht wat zeker zo leuk blijkt te zijn.

De kinderen en hun leerkrachten en begeleiders brengen een dag en een nacht door in zwembad De Dompelaar in hun dorp.

De Eben Haëzer was op woensdag 24 juni aan de beurt (inclusief een nacht op het terrein) en de Rehoboth is op donderdag 25 juni in het zwembad voor een dag met allemaal waterspelletjes en een nachtje slapen.