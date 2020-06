Lunchroom Sterk@Werk weer open: ‘We zitten soms echt te wachten op klanten’

NIEUW-LEKKERLAND • De Lunchroom van Sterk@Werk in Pand 83 in Nieuw-Lekkerland is weer open voor publiek. “Maar soms zitten we echt nog te wachten op klanten”, vertellen Liesbeth van Lit en Jolanda de Vries van Sterk@Werk.

“We missen nog wat klandizie, misschien omdat je van te voren moet reserveren als je binnen wil zitten. Of misschien zijn mensen nog wat huiverig.” Volgens Liesbeth en Jolanda is dat laatste niet nodig. Pand 83 is helemaal ingericht op veilig en lekker eten. De medewerkers van Sterk@Werk houden alles nauwkeurig schoon en proberen zo goed mogelijk afstand te houden bij de bediening.

Sterk@Werk begeleidt in totaal 48 mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie biedt hen een zinvolle en op ontwikkeling gerichte werkplek. Er zijn vier locaties waar Sterk@Werk bezig is: Montapacking (zowel inpakwerk als catering), 100% Leuk in Giessenburg (waar cadeau-artikelen klaar worden gemaakt) en de Lunchroom in Pand 83 in Nieuw-Lekkerland.

Heel ingewikkeld

De afgelopen tijd was het heel ingewikkeld voor Sterk@Werk om te functioneren. Ook nu nog is dat moeilijk in met name de Lunchroom in Pand 83. “Wij werken anders dan de meeste andere bedrijven”, legt Liesbeth uit. “Wij hebben naast de zorg voor de klant, bijvoorbeeld in de horeca, ook de zorg voor de deelnemers, die soms nog aardig wat begeleiding nodig hebben. Klanten vinden de nieuwe regels al lastig, maar de combinatie met onze medewerkers vraagt veel van ons als personeel. Het is hard werken om iedereen een plek in deze maatschappij te geven en ook nog iedereen te gaan laten genieten van een lekker kop koffie.”

Toen halverwege de maand maart Nederland in lockdown ging, was de klap voor Sterk@Werk enorm. Alle cliënten bleven van de ene op de andere dag thuis. Liesbeth: “Met twaalf pedagogisch begeleiders op de loonlijst en een slecht perspectief was dit een grote zorg. Onze locatie van Montapacking bood aan om ons vaste personeel ‘in dienst’ te nemen om een deel van onze zorg weg te halen. Iedere dag hebben er drie dames gewerkt in de inpak bij Montapacking.”

De andere begeleiders hebben contact met de deelnemers onderhouden. Ze gingen regelmatig Facetimen, hebben cadeaus aan de deur gehangen, een week journaal gemaakt en hebben in de tussentijd de locaties verbouwd of veranderd en opnieuw ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wennen

Eind mei kwamen de eerste deelnemers weer naar hun werk. Jolanda: “Iedereen vond het fantastisch om weer aan de slag te kunnen gaan, maar de mensen in onze doelgroep moesten misschien nog wel meer wennen dan ieder ander. Na drie maanden thuis zitten vonden sommigen het moeilijk en ingewikkeld om weer aan de slag te gaan. Velen waren snel moe en moesten hun ritme en werkstructuur weer oppakken in een heel nieuwe situatie.”

In de Lunchroom bij Pand 83 aan de Planetenlaan 83 in Nieuw-Lekkerland is dat goed gelukt. Er zijn schermen, plakmeters op de grond, looproutes, de tafels en stoelen staan op de juist afstand en er zijn pompen met desinfecterend gel.

Wachten

“Nu de klanten nog!”, vertellen Liesbeth en Jolanda tot besluit. Op dinsdag en donderdag is de kringloopwinkel van Pand 83 geopend. Daar is het vaak heel druk en dan profiteert de lunchroom daarvan mee. “Maar op maandag, woensdag en vrijdag is het vaak wat rustiger. Dan zitten we soms echt nog te wachten op klanten.”

De Lunchroom is geopend op maandag van 11.30 tot 15.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur. Voor een plekje binnen moet gereserveerd worden. Dit kan via 06-18512515.