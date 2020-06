Vrijwillige mentors nodig

regio • Stichting Mentorschap is op zoek naar vrijwilligers in Zuid-Holland om mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie te helpen.

Deze groeiende groep mensen heeft hulp nodig bij het houden van de regie in zorg en welzijn. Dit zijn mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie, die geen familieleden of naasten hebben die deze hulp kunnen bieden. Voor deze mensen is een mentor de oplossing. Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van je cliënt en je treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. Samen en in overleg met zorgverleners en behandelaars zorg je voor een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en welzijn.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Noordwest Midden door de rechter benoemd. Als vrijwillige mentor ga je aan slag bij deze stichting en je voert het mentorschap uit met een mandaat van deze stichting. De stichting schoolt, ondersteunt en begeleidt in de rol als mentor.

Mensen met affiniteit met volwassenen met een beperking, die minimaal op mbo-4 niveau zijn opgeleid ern circa 6 uur per maand beschikbaar zijn, kunnren zich aanmelden bij coördinator Janneke Cellarius via 06-57085781 of jcellarius@stichtingmentorschap.nl. Voor meer informatie: www.stichtingmentorschap.nl.