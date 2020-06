Komende zomer werkzaamheden aan spoor Dordrecht-Geldermalsen

REGIO • Deze zomer vinden er op verschillende plaatsen op het traject van de MerwedeLingelijn werkzaamheden plaats.

Van vrijdag 3 juli tot en met zondag 9 augustus wordt door ProRail station Geldermalsen opnieuw ingericht om te voldoen aan het Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast zijn er werkzaamheden in Arkel en vinden er van maandag 17 augustus tot en met 23 augustus werkzaamheden plaats op station Dordrecht. Dit heeft gevolgen voor treinreizen tussen Geldermalsen en Dordrecht.

Op station Geldermalsen vervangt ProRail de huidige loopbrug voor een reizigerstunnel en wordt aan beide zijden een aangename entree gebouwd. Ook worden er twee nieuwe perrons gebouwd: aan de oostzijde en aan de westzijde. Het perron aan de westzijde wordt in de toekomst het perron voor de MerwedeLingelijn. Daarnaast worden er meerdere overwegen verwijderd, waardoor de algemene verkeersveiligheid zal verhogen en de kans op treinstoringen verlagen.

Verder wordt er in de zomer van 2020 aan de brug in Arkel gewerkt, en vinden er werkzaamheden op station Dordrecht plaats.

Gedurende de zomer zijn er daardoor vier periodes waarin er in het geheel geen treinen rijden op verschillende deeltrajecten van de MerwedeLingelijn. In de tussenliggende periodes is het spoor deels in gebruik. Qbuzz zet tijdens de buitendienststellingen van het spoor vervangend busvervoer in.

Van vrijdag 3 juli tot en met maandag 6 juli is er geen treinverkeer tussen Leerdam en Geldermalsen. Reis op dit traject per vervangende buslijn 972. Buslijn 972 rijdt elk half uur en vertrekt op station Leerdam en Beesd aan de voorzijde van het station. Op station Geldermalsen vertrekt de bus aan de achterzijde van het station (Deilse zijde).

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli is er geen treinverkeer tussen Gorinchem en Geldermalsen. Reis tussen Gorinchem en Geldermalsen met vervangende buslijn 972 (stopt niet in Arkel). Reis tussen Gorinchem en Arkel met vervangende buslijn 971. De bussen vertrekken aan de voorzijde van het station. Op station Geldermalsen vertrekt de bus aan de achterzijde van het station (Deilse zijde).

Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli is er geen treinverkeer tussen Leerdam en Geldermalsen

Op zaterdag 25 en zondag 26 juli is er geen treinverkeer tussen Gorinchem en Geldermalsen

Van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus is er geen treinverkeer tussen Leerdam en Geldermalsen en van maandag 17 augustus tot en met zondag 23 augustus is er geen treinverkeer tussen Dordrecht en Sliedrecht.

Reizen met een hulpmiddel

Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel verzorgt Qbuzz alternatief vervoer. Wie hiervan gebruik wil maken, moet minimaal twee uur vooraf bellen met de klantenservice op 0900-7289965. Reizigers met een scootmobiel nemen plaats op een gewone stoel conform de regels bij taxivervoer. Fietsen zijn helaas niet toegestaan in de bussen.

Wat deze werkzaamheden exact voor je reis betekenen, zie je vanaf tien dagen voor vertrek in de Qbuzz Reisplanner, NS Reisplanner op NS.nl of in de NS-app of kijk op www.qbuzz.nl/dmg/trein.