Burgemeester Segers maakt Molentocht te voet om Molenlanden verder te leren kennen

MOLENLANDEN • Met een wandeltocht door de gemeente maakt burgemeester Theo Segers een herstart met zijn kennismaking met Molenlanden.

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat het leren kennen van zijn nieuwe gemeente - hij nam per 1 januari de ambtsketen over van Dirk van der Borg - op een meer afstandelijke manier moest worden ingevuld. "Ik heb veel zin om een herstart te maken", benadrukt Segers. "Deze zomer ga ik samen met mijn vrouw vijf weken van donderdag tot en met zaterdag lopend door de gemeente, vier kernen per dag."

Daarbij gaat hij spontaan en georganiseerd het gesprek aan met inwoners. "Zij kunnen eventueel ook een stuk meelopen. Overnachten doen we in de plaatsen zelf. Het wordt een soort Molentocht te voet."

Belangstellenden die het gesprek aan willen gaan, mee willen lopen en/of het burgemeesterspaar een slaapplaats aan willen bieden, kunnen zich melden bij de gemeente Molenlanden.