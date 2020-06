Honderden Molenlanders maken gebruik van 'groene waardebon' van de gemeente

MOLENLANDEN • Honderden inwoners van Molenlanden maakten gebruik van de waardebon van 45 euro om hun huishouden te vergroenen.

In totaal wisselden inmiddels tussen de 2600 en 3000 Molenlanders de waardebon om voor onder meer waterbesparende douchekoppen en energiezuinige led-lampen. Wethouder Teunis Jacob Slob: "We zijn nu in overleg met de woningcorporatie om deze actie ook voor huurders in te zetten."