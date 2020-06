Sloop Oude School in Nieuw-Lekkerland om vandalisme te voorkomen

NIEUW-LEKKERLAND • Het pand De Oude School in Nieuw-Lekkerland wordt op zo kort mogelijke termijn gesloopt, om verdere verpaupering en vandalisme te voorkomen.

Dat deelde wethouder Johan Quik tijdens het persgesprek mee. "De gesprekken die we hadden met een projectontwikkelaar om deze locatie aan te pakken zijn stilgevallen. We hopen, mede door de sloop en het netjes maken van het terrein, nieuwe gegadigden te vinden en verpaupering en vandalisme tegen te gaan. Ik durf niet te zeggen of de sloop nog voor de zomervakantie plaatsvindt; ik hoop het wel, wij doen er alles aan om de snelheid erin te houden."