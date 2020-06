Nieuwe woningen in Molenaarsgraaf nog ver weg

MOLENAARSGRAAF • De nieuwbouw van woningen aan de zuidzijde van winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf is nog ver weg. Dat stelde wethouder Arco Bikker dinsdag tijdens het persgesprek.

"De gedeputeerde van de provincie is zeer terughoudend wat het betreft nieuwe woningbouwprojecten in het Groene Hart. Wel hebben we overeenstemming bereikt over het aantal woningen dat we op deze locatie willen realiseren; die plooi is gladgestreken."

Eén van de obstakels in Molenaarsgraaf is de Kerkmolen die vlak in de buurt staat. de molenbiotoop van deze grondzeiler maakt het lastig om het nieuwbouwproject mogelijk te maken. "Dat speelt ook bij de woningbouwplannen van Bleskensgraaf West, maar de molen daar, korenmolen De Vriendschap, staat veel hoger en dus is die locatie veel kansrijker dan die in Molenaarsgraaf."

Voorspoedig

Wethouder Bikker benoemde daarnaast wel een aantal nieuwbouwprojecten in Molenlanden waar wel schot in zit. "In Langerak Zuid worden binnenkort 24 nieuwe woningen opgeleverd, in Oud-Alblas is de nieuwbouw in volle gang, in Hoornaar is de nieuwbouw op de kruising in het dorp in een vergevorderd stadium en in Giessenburg loopt de Doetse Vliet voorspoedig."