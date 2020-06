Molenlanden verwacht over 2023 en 2024 tekort van 1,5 miljoen euro

MOLENLANDEN • Met 'technische' bezuinigingen zijn de tekorten van de gemeente Molenlanden fors teruggebracht, maar bezuinigen zal waarschijnlijk toch noodzakelijk zijn. In 2023 en 2024 verwacht het gemeentebestuur 8 en 7 ton meer uit te geven dan er binnenkomt.

Die genoemde bezuinigingen gaan onder meer over het herfinancieren van de leningen van de gemeente, waardoor de rentelasten fors lager zijn. Het is één van de redenen waarom Molenlanden over 2020 een positief resultaat van 400.000 euro verwacht. Wethouder Bram Visser: "Een meevaller waren daarnaast de hogere bouwleges; er wordt behoorlijk gebouwd in Molenlanden. Aan de andere kant waren de kosten bij de Wmo en de Dienst Gezondheid en Jeugd hoger dan verwacht."

Het overschot in 2020 neemt niet weg dat het college voor de komende jaren inschat dat Molenlanden 'flink in de min' komt. De onderliggende oorzaken: onder meer het wegvallen van de precariobelasting vanaf 2022, wat elk jaar 1,3 miljoen euro scheelt, en de stijgende kosten in het sociaal domein.

Balans

Visser: "De technische bezuinigingen schelen jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro, maar nog steeds komen we in 2023 en 2024 uit op tekorten van 800.000 en 700.000 euro. Het wordt de komende tijd een opgave om de structurele uitgaven en inkomsten op de langere termijn met elkaar in balans te brengen. Later dit jaar gaan we hierover met de gemeenteraad in gesprek. Wat ons betreft komt daarbij het verzwaren van de woonlasten echt als allerlaatste op tafel. Met het honoreren van nieuwe wensen zullen we zeer voorzichtig zijn."

Al noemt hij daarbij de Enecogelden als uitzondering. "Daarmee is onze spaarpot aardig gevuld. Incidenteel kunnen we dat geld wel aanwenden. Overigens: veel meer gemeenten worstelen met begrotingen die op de lange termijn niet sluitend zijn. Van overheidswege krijgen we steeds meer taken, maar het budget dat we van het rijk krijgen is niet altijd voldoende om deze uit te voeren."