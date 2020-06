Evenementen 75 jaar bevrijding Molenlanden wellicht naar 2021

MOLENLANDEN • De vele geplande evenementen rond de viering van 75 jaar bevrijding in de gemeente Molenlanden worden wellicht verplaatst naar 2021.

In verband met de coronamaatregelen konden de vele activiteiten die in Molenlanden op de planning stonden geen doorgang vinden. Burgemeester Theo Segers stelde dinsdag tijdens het persgesprek dat 2021 een mogelijkheid is om ze alsnog doorgang te laten vinden.

"Er wordt nu over gesproken om volgend jaar de evenementen te houden onder de vlag van 75-plus jaar bevrijding. We kijken of en hoe we dit een plek kunnen geven."