Fiets- en voetveer De Overkant weer in de vaart

AMEIDE • Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, was de aanvang van het vaarseizoen 2020 van het fiets- en voetveer tussen Ameide en Lopik uitgebleven, maar op woensdag 1 juli zal het veer weer gaan varen.

Daarbij zullen alle maatregelen, die nu van kracht zijn met betrekking tot dit coronavirus, in acht worden genomen. Dit vergt natuurlijk wel de nodige aanpassingen. Zo is het aantal passagiers beperkt tot twaalf. Waarvan maximaal acht fietsers. En ook zullen de fietsen in speciaal aangebrachte genummerde klemmen moeten worden gezet. Ook zijn er voor fietsers looplijnen aangebracht.

Bij de beide aanlegsteigers zijn speciale borden met informatie geplaatst. Het betalen kan zowel draadloos, als contant. Waarbij alles erop gericht is om de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen waarborgen. Waardoor ook het dragen van mondkapjes op de boot geen verplichting is.

Ook de vaartijden zijn enigszins aangepast. Deze zijn voor alle dagen vooralsnog van 10.00 tot 18.00 uur. Tijdens de avonduren wordt dus niet gevaren. Het zal duidelijk zijn dat het realiseren van dit alles behoorlijk wat inspanningen heeft gekost, en ook van de schippers nog wel het nodige zal gaan vergen.

En dat het ook slechts uitvoerbaar is, wanneer het publiek ook bereid zal zijn volledig mee te werken door zich aan de gestelde regels te houden en de aanwijzingen van de schippers op te volgen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval blijken te zijn, dan zou besloten kunnen worden om het veer weer uit de vaart te nemen.

Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website: www.voetveer-ameide-lopik.nl.