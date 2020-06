Nieuwe VIJF deze week op de mat

• Het thema van deze VIJF: terug in de tijd. (Foto: Susanne Viset)

VIJFHEERENLANDEN • Terug in de tijd, dat zouden we soms allemaal wel willen! Dat is dan ook het thema van de nieuwe uitgave van de glossy VIJF.

In de glossy van de Vijfhereenlanden zijn interviews te lezen met de 'Viaanse Romeinen' Janneke Kluit en Tim Oosterlee, de Lexmondse freelance ridder Janine Hordijk en fantasyman Ad van Buuren uit Leerdam.

De Everdinger Waarden

Het magazine geeft ook inspiratie voor wie een dag weg wil in eigen streek. De redactie wandelt namelijk met fotograaf Hennie Marks en plantenexpert Dick Kerkhof door het natuurgebied De Everdinger Waarden. Een prachtig nieuw aangelegd gebied waar bijzondere orchideeën groeien en vogelspotters en rustzoekers hun hart op kunnen halen. De landschapsfoto's van Hennie Marks maken het verhaal compleet.

Schuttersgilde

Verder is er aandacht voor het schuttersgilde uit Lexmond en de Leerdamse Merle van Markus. Zij speelt in de musical TINA. Ze kan niet wachten tot het theater weer open gaat en ze weer mag schitteren in de spotlights.

Vrijstad

Historische Verenging Het Land van Brederode vertelt over de oorsprong van de naam 'vrijstad' voor Vianen. Natuurlijk ontbreken ook de fantastische landschapsfoto's van fotografen uit de regio niet, evenals verhalen over duurzaam wonen, windenergie en bedrijven in de Vijfheerenlanden.

Online lezen

VIJF is een magazine van Kontakt Mediapartners en wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Vijfheerenlanden. Het magazine is tevens online te lezen via Issuu.