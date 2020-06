Unesco Werelderfgoed Kinderdijk heropent deuren

KINDERDIJK • Vanaf woensdag 24 juni ontvangt het Unesco Werelderfgoed, na een lockdown van drie maanden, weer gasten.

De heropening is iets later dan gepland. Er zijn verplichte looproutes, een beperkt aantal mensen per locatie en veel aandacht voor hygiëne en social distancing: de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft tal van maatregelen genomen om de veiligheid van bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en inwoners te waarborgen. Inwoners en omwonenden van het Werelderfgoed ontvangen deze week een brief met meer tekst en uitleg.

Online tickets

De rijksoverheid heeft bepaald dat locaties als Werelderfgoed Kinderdijk alleen nog online tickets mogen verkopen, aan een vooraf bepaald aantal bezoekers. Zoals eerder aangekondigd was het plan om een permanente gedeeltelijke afsluiting van het Werelderfgoed te realiseren. Na intensief overleg met bewoners en gemeenten is besloten hier vanaf te zien.

Het openbaar gebied wordt ook door de SWEK gemonitord, een zogenaamde tel-paal dient hiervoor als extra hulpmiddel. Alleen als het toch te druk wordt en de 1,5 meter afstand in het gedrang komt, kan een tijdelijke beperking van de toegang / afsluiting nodig zijn.

Voor een bezoek aan Kinderdijk moet vooraf online een entreeticket gekocht worden. Dit is een all-in ticket, dit houdt in dat het mogelijk is om binnen het toegewezen tijdslot alle bezoeklocaties in te gaan, inclusief de rondvaartboten. Daarvoor is gekozen om bezoekers maximaal te kunnen spreiden.