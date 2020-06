Vijfheerenlanden reikt dit jaar eerste jeugdlintje uit

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden reikt rond de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november voor de eerste keer een jeugdlintje uit aan een kind of jongere die zich op een uitzonderlijke of belangeloze manier heeft ingezet voor de samenleving. Het lintje wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door burgemeester Sjors Fröhlich.

In aanmerking komen kinderen of jongeren die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente, een bijzondere eenmalige prestatie hebben geleverd, een heldendaad hebben verricht of een goed initiatief hebben genomen. Er wordt aan maximaal vijf kandidaten/groepen jeugdlintjes uitgereikt.

Een adviescomité beoordeelt de aanvragen voor de jeugdlintjes. Het onafhankelijke adviescomité bestaat uit drie personen: een vertegenwoordiger uit de gemeenteraad en twee vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld. Ze worden aangewezen door de burgemeester.

"Bij het behandelen van de aanvraag let het adviescomité in elk geval op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten voor de gemeente Vijfheerenlanden en de voorbeeldfunctie naar anderen", aldus de gemeente in een informatiebrief aan de raadsleden. Meer informatie over het jeugdlintje en het aanvragen staat vermeld op de website

www.vijfheerenlanden.nl/jeugdpenning