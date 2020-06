Hospice Vijfheerenlanden: gastvrij als het einde nadert

VIJFHEERENLANDEN • Hospice Vijfheerenlanden in Vianen is na de heftige weken van corona weer op zoek naar vrijwilligers.

“Ook voor ons heeft corona enorme consequenties gehad”, zegt coördinator Ini Hagedoorn. “Toen half maart de strenge maatregelen van kracht werden, nam het aantal aanmeldingen gelijk af. Niemand wist wat er precies ging gebeuren. Want was het nog wel veilig in de hospice? En is het nog wel mogelijk om tijdens corona mensen in de laatste levensfase optimaal te ondersteunen?”

“Een deel van de vrijwilligers is half maart gelijk al gestopt, omdat ze een verhoogd risico lopen. Voor deze mensen was het allemaal te onzeker. We zijn zelfs even dicht geweest. Maar inmiddels zijn we weer van het slot, omdat de druk van het virus toch wat is afgenomen. Dat doen we allemaal met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Voor bezoek maken we afspraken op maat. We moeten waakzaam blijven, maar we vinden het niet acceptabel dat mensen in hun laatste levensfase hun naasten niet mogen zien.

Nieuwe vrijwilligers zijn daarbij zeer welkom. Hagedoorn: “Begin maart bedroeg het aantal vrijwilligers nog ongeveer 40. Met dat aantal was het allemaal heel goed te behappen. De vrijwilligers draaien tussen zeven uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds in totaal vier diensten van vier uur. Tijdens de nachtelijke uren zijn hier professionals aanwezig. Met de 28 overgebleven vrijwilligers wordt het wel krap. En vooral met de vakantie voor de deur heb je enige reserve nodig.”

Bijna-thuis-huis

Hospice Vijfheerenlanden is een bijna-thuis-huis, dat wil zeggen dat een terminaal zieke de laatste levensfase doorbrengt in een huiselijke omgeving. De zorg gaat zoveel mogelijk zoals ‘thuis’. De hospice heeft geen religieuze achtergrond. Iedereen is welkom ongeacht geloof, cultuur of overtuiging. Het hospice biedt plaats aan maximaal twee gasten. De gast heeft een eigen kamer met ruimte voor enkele belangrijke eigen spullen. Hospice Vijfheerenlanden wil een plek zijn waar familie, vrienden, buren en bekenden zich vrij voelen om op bezoek te komen.

“Het hospice, een bijzondere, liefdevolle plek en warme omgeving”, staat op de website van de organisatie. “Een plek waar persoonlijke aandacht voor de gast maar ook voor de familie centraal staat. Waar je in al je waardigheid afscheid kunt nemen van het leven en van dierbaren. Waar niets moet maar alles kan.”

Hospice Vijfheerenlanden ging in 2014 van start, toen nog onder de naam Hospice Vianen. De hospice in De Plataan aan de Ruinkamp 14. De stichting hospice Vijfheerenlanden huurt daar tijdelijk een appartement van LekStede Wonen, maar is al enige tijd op zoek naar een alternatieve eigen locatie.



Sleutelrol

De vrijwilligers hebben binnen dat alles een sleutelrol. “Vrijwilligers zijn eigenlijk de gastheer en gastvrouw”, zegt vrijwilligster Cobi Goes. “We begeleiden onze gasten naar het toilet, we zetten koffi e of thee, we koken voor de gasten en we kijken eventueel samen naar de televisie. We verwennen de mensen als in een hotel, maar we bieden ook veiligheid.”

En als de gasten dat willen, voeren de vrijwilligers gesprekken met de gasten. Soms heel indringende en intieme gesprekken. Cobi: “Het is heel bijzonder dat je zo dicht bij mensen kan staan, dat mensen hun diepste gevoelens met je willen delen. Eén van de mooiste momenten tijdens een dienst is dat gasten rustig in slaap vallen. Dat betekent dat ze jou vertrouwen en zich volledig aan jouw zorgen overgeven.”

Meevoelen

Vrijwilligers hoeven geen medische achtergrond te hebben. Het enige is dat je interesse in mensen hebt, dat je mee kunt voelen wat mensen in hun laatste levensfase doormaken. “Nieuwe vrijwilligers worden heel intensief begeleid”, zegt Cobi: “Alle vrijwilligers krijgen een cursus van vijf avonden en daarnaast zijn er regelmatig vervolgcursussen. Vervolgens krijgt iedereen een uitgebreid inwerkprogramma.. De eerste periode loopt er standaard iemand mee. Ook als je voor de eerste keer een dienst draait is er altijd een achterwacht waar je een beroep op kunt doen. Niemand wordt in het diepe gegooid.”

Hospice Vijfheerenlanden had dit voorjaar eigenlijk een open dag willen houden. Cobi: “Maar die kon vanwege de corona niet doorgaan. Het is nu zomer en dat is doorgaans de moeilijkste tijd om een wervingsactie te doen. Toch hebben we de nieuwe vrijwilligers hard nodig.”

Meer informatie via coordinator@hospicevijfheerenlanden.nl. Of bellen met 06 37543844.

Dick Aanen