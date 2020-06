Groot enthousiasme bij de Rally in Streefkerk

STREEFKERK • De Rally in Streefkerk, die afgelopen zateradg gehouden werd, heeft 4200 euro netto opgeleverd voor de allerarmsten (coronaslachtoffers) in Mozambique

De sfeer kon je soms letterlijk proeven en werd verder gemaakt door opvallende auto’s, de juiste outfit, prettig weer en veel gezelligheid.

Direct op de eerste stop in Ameide zag je al een mooi tafereel van cabrio’s en klassieke auto’s, verklede mensen en een nostalgische ijskar met ambachtelijk ijs.

Tijdens het verdere verloop van de route genoten de mensen van de mooie Alblasserwaard, diverse stops met een lekkere versnapering en de gezelligheid van elkaar. De kinderen waren druk met het invullen van hun bingokaart en met het doornemen van de speciaal voor hun gemaakte kindertas.

Het doel van de Rally was duidelijk, geld ophalen voor de allerarmsten in Mozambique. Stichting Novo Rebento was aanwezig tijdens de route en deelde aan de deelnemers een mooi stukje houtsnijwerk uit. Sommige deelnemers waren zo enthousiast dat ze er nog een stukje houtsnijwerk bij kochten. Zie ook www.novorebento.nl voor meer informatie over deze stichting.

De opbrengst van de Rally is circa 4200 euro netto. Mogelijk gemaakt door de bijdrage van de deelnemers en de sponsoring van diverse bedrijven.

Voor de winnaar van de Rally waren er diverse genomineerden. Een van de deelnemers had een speciale auto gekocht voor de Rally en deze geheel gespoten in Flugel design. Een andere deelnemer kwam met een grote klassieke auto en zeer bijpassende outfit. Uiteindelijk werd de winnaar familie Prins met een fantastisch bewerkte Kever, een zeer bijpassende outfit en een originele selfie.