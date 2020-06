Cybercrime in Papendrecht het laagst van Nederland

PAPENDRECHT • Er is sprake van een flinke toename van cybercrime in Zuid-Holland. In mei dit jaar waren er meer cybercrime-zaken dan woninginbraken. Opvallend: In Papendrecht werden relatief gezien de minste cyberincidenten geregistreerd: 0,3 incidenten per 10.000 inwoners. Papendrecht was bovendien, samen met Gorinchem, een van de weinige Nederlandse gemeenten waar minder slachtoffers waren dan in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers zijn gepresenteerd door VPNGids.nl, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde. Een duiding van de Papendrechtse cijfers wordt niet gegeven in het onderzoek.

Ten opzichte van vorig jaar worden inwoners van Zuid-Holland veel vaker getroffen door een vorm van cybercrime. Per 10.000 inwoners zijn sinds januari dit jaar 2 cybermisdrijven geregistreerd bij de politie, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog op 0,7 incidenten lag.

Het aantal cybercrime-meldingen is in verband met de corona-uitbraak in de eerste vijf maanden van 2020 sterk toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In heel Nederland is het aantal meldingen in mei zelfs hoger dan het aantal meldingen van woninginbraak. Ook in Zuid-Holland was dit het geval (366 cybercrime incidenten en 299 woninginbraken).

Van de provincie Zuid-Holland waren de inwoners van Hillegom, Lisse en Katwijk relatief het vaakst slachtoffer van cybercrime met respectievelijk 4,5, 4,3 en 4,3 meldingen per 10.000 inwoners. In de regio zitten Molenlanden met 3 meldingen per 10.000 inwoners en Vijfheerenlanden met 2,1 meldingen per 10.000 inwoners boven het gemiddelde. Papendrecht zit daar ruim onder met 0,3. Datzelfde geldt voor Alblasserdam met 0,5 meldingen met 10.000 inwoners.

David Janssen, cyber security analist bij VPNGids zegt over de landelijke stijging van het aantal meldingen: ”We zien de afgelopen tijd een sterke toename in verscheidene vormen van cybercrime. Ook veel partnerorganisaties die met cybersecurity bezig zijn berichten hierover. Niet alleen zijn er een groot aantal nepwebsites en nepwebshops opgedoken sinds Covid-19, maar ook vriend-in-nood fraude (veelal via WhatsApp), identiteitsfraude en malicieuze apps in de Play Store en App Store zijn in opkomst. De cijfers van mei 2020 zijn uiterst verontrustend in mijn ogen.”