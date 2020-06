Noordtunnel donderdagnacht 25 juni dicht vanwege onderhoud

ALBLASSERDAM • In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni 2020 is de Noordtunnel in de A15 afgesloten voor regulier onderhoud. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

De werkzaamheden in de Noordtunnel inde A15 beginnen 25 juni om 21.00 uur. Op 26 juni gaat de tunnel om 05.00 uur weer open voor verkeer.

Omleidingsroutes

Het verkeer in oostelijke richting van Rotterdam richting Gorinchem/Nijmegen: volg de N915 (Rotterdamseweg) door afslag 21 richting Hendrik-Ido-Ambacht te nemen. Rijd vervolgens over de Brug over de Noord en neem in Alblasserdam linksaf de afslag naar de A15 richting Gorinchem/Nijmegen.

Het verkeer in westelijke richting van Gorinchem/Nijmegen richting Rotterdam: volg de N915 (Rotterdamseweg) door afslag 22 richting Alblasserdam te nemen. Rijd vervolgens via de Edisonweg en de N915 over de Brug over de Noord. Volg in Hendrik-Ido-Ambacht de verkeersborden A15 Rotterdam.

Volg de gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg voor de omleidingsroutes. Door de werkzaamheden hebben weggebruikers een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.

Voor meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of 0800-8002 (gratis).