Jonge radiomakers te horen bij Klokradio

MOLENLANDEN • Leerlingen van de Eben Haëzer in Nieuwpoort en de Groen van Prinsterer in Oud-Alblas volgden begin dit jaar een workshop 'radiomaken', georganiseerd door Giga Molenlanden en lokale omroep Klokradio.

In de eerste les kregen zij allerlei tips en tricks over het maken van een radioprogramma. Daarna kregen ze een week de tijd om zich voor te bereiden op een opname in de studio aan de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland. Dit bracht de nodige spanning met zich mee, maar ook een heleboel lol en plezier. Op vrijdag 26 juni kan worden beluisterd hoe de kinderen het ervan af hebben gebracht. Dan zullen de radioprogramma's van beide scholen tussen 11:00 en 12:00 worden uitgezonden.

Klokradio is te beluisteren in de ether via 97.3 FM in Alblasserdam en Molenlanden-West, 107.0 FM in Molenlanden-Midden en 92.1 FM in Molenlanden-Oost. Zie voor de overige frequenties www.klokradio.nl.