LEERDAM • Goed nieuws! Veel grenzen zijn weer open en het reisadvies van de meeste Europese bestemmingen verandert positief. Wij hebben hier met smart op gewacht!

De zomer staat voor de deur en het liefst zou ik nu de koffers pakken en er even tussenuit gaan. Bij mij zijn de vakantiekriebels volop aanwezig. Heb jij dat ook? Gun jezelf dan een welverdiende vakantie.

Het voordeel van afstand houden

Zie de zonnige kant van afstand houden. Het is minder druk in musea en toeristische attracties, dus je kunt alles rustig in je opnemen. Het is toch een verademing als je een foto maakt, leunend tegen de toren van Pisa, zonder een groep Japanse toeristen op de achtergrond. Je niet in de rij hoeft te staan om muntjes in de Trevi fontein te gooien en je van de zonsondergang op Santorini kunt genieten zonder honderden andere belangstellenden. Waar Nederland straks overvol is met vakantiegangers uit eigen land en onze Oosterburen, zal in de andere vakantielanden rust overheersen.

De natuur op haar best

Wij zien een trend in autovakanties. Veel mensen zijn de natuur om zich heen meer gaan waarderen tijdens de Corona-crisis en zoeken dit ook op tijdens de vakantie. Fietsen door de bossen in de Ardennen, wandelen over het strand in Kroatië of bergen beklimmen in de Oostenrijkse Alpen. De natuur is ook ‘in quarantaine’ geweest en is puurder dan ooit.

Support de locals

Hoteliers, taxichauffeurs, obers, winkeliers en gidsen staan te trappelen om je onder te dompelen in een bad van gastvrijheid. Velen verdienen hun brood immers aan toerisme. Je bent meer dan welkom en ze zullen dat stapje extra zetten voor een onvergetelijke reiservaring.

Historisch lage prijzen

Prijs is ook een belangrijke factor voor de prijsbewuste Nederlander. Het moment dat een vliegvakantie aan de Middellandse Zee in het hoogseizoen voor € 299,- mogelijk was, heb ik in mijn reis carrière nog niet meegemaakt. Met “Welcome Back Deals” kun je spotgoedkoop op reis.

Flexibeler dan ooit

Reisorganisaties zijn erg flexibel en bieden gratis omruilgaranties aan tot zeer kort voor vertrek. Verander je van gedachten? Dan is de reis zo omgeboekt naar een later moment.

Travel Agent Jamie Cardol

Travel Store

Fonteinstraat 13

4141 CE Leerdam

0345 – 61 00 00

leerdam@travelstore.nl

www.travelstore.nl