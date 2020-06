Ontwikkeling voormalig gemeentehuis Streefkerk ‘heeft meer tijd nodig’

STREEFKERK • De herontwikkeling van het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat in Streefkerk heeft meer tijd nodig dan de gemeente Molenlanden eigenlijk wil. Maar de gemeente heeft geen middelen om partijen tot meer haast te dwingen.

Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die de fractie van ChristenUnie onlangs over dit onderwerp gesteld heeft aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

In de periode van januari tot mei dit jaar heeft het gemeentebestuur van Molenlanden diverse keren met de eigenaar van Kerkstraat 31 (en zijn samenwerkingspartners) gesproken. Het was de bedoeling dat er woningen zouden komen in het pand. Dit zou moeten gebeuren samenhang met een andere locatie waar de eigenaar en zijn partners interesse in hadden. De gemeente wilde hieraan medewerking verlenen.

In mei bleek dat het niet lukte om die andere locatie te betrekken bij de overkoepelende plannen. “Ook is niet de voortgang geboekt die wij als gemeente graag hadden gezien, namelijk dat deze ‘nieuwe plannen’ zouden leiden tot een concreet plan van aanpak over de herontwikkeling van Kerkstraat 31”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden.

Dit betekent niet dat de ontwikkeling niet mogelijk is, maar om de onderhandeling vlot te trekken is meer tijd nodig. De eigenaar heeft om die reden de gemeente gevraagd om met de betrokken partijen bijeen te komen.

“Hoewel wij altijd openstaan voor een dergelijk gesprek, hebben wij hierbij ook gevraagd om kritisch te kijken naar de plannen van het pand. Denk bijvoorbeeld aan het concreet werk maken van het in gebruik nemen van het pand in lijn met de huidige bestemming, bijvoorbeeld als bedrijf. Dit alles met de, vaker geuite, dringende wens dat er een spoedig einde komt aan de verpaupering van dit pand”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden tot besluit.