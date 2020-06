Firma W. Bovekerk opent terras aan het water in Meerkerk

MEERKERK • De Firma W. Bovekerk uit Meerkerk, bekend van de catering en evenementenverzorging, heeft begin deze maand een terras geopend aan het water.

“Toen de evenementenverzorging tijdelijk helemaal stil kwam te liggen vanwege corona, kwamen we op het idee om een terras in te richten achter ons pand aan de Gorinchemsestraat 1, aan het kanaal”, vertelt Jacomine van de Firma Bovekerk. Een unieke locatie aan het water, die ruimte biedt voor 35 tot 40 mensen.

De gemeente Vijfheerenlanden verleende toestemming voor het inrichten van een terras op die bijzondere locatie. Op 1 juni, toen alle terrassen in Nederland weer open mochten, heeft de Firma Bovekerk ook haar terras aan de achterzijde van het pand opengesteld.

Bovekerk heeft de locatie de toepasselijke naam ‘Terras Kanaalzicht’ gegeven. “Mensen kunnen er terecht voor eten, een drankje, lunch of diner”, legt Jacomine uit. “Voorlopig zijn we met ons terras geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur ‘s morgens.”

De Firma Bovekerk kan nog niet zeggen of het terras een blijvertje wordt. “We hebben in ieder geval besloten om het terras dit hele seizoen te openen. Daarna beslissen we wat we verder doen.”

Intussen is de evementenverzorger blij dat feesten en partijen tot 30 personen weer gehouden mogen worden. Vanaf 1 juli gaat dat aantal omhoog tot 100 personen per feest, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM.

Voor meer informatie: www.bovekerk.nl. Op Facebook is het terras te vinden onder de zoekterm ‘Terras Kanaalzicht’.