Thematische fietsroutes tussen rivieren digitaal beschikbaar

REGIO • De gemeente Vijfheerenlanden en Fietsnetwerk.nl hebben de handen ineen geslagen om vijf klassieke fietsroutes in een nieuw en digitaal jasje te steken.

In de gemeente Vijfheerenlanden liggen de historische steden Ameide, Leerdam en Vianen. Dit gebied ligt in het Groene Hart, tussen de rivieren de Lek en de Linge. De historische steden en het unieke polderlandschap vormen de perfecte ingrediënten voor kilometers fietsplezier.

Ontdek een prachtig stukje authentiek Nederland met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen via een ontspannen fietstocht in het gebied Tussen Lek en Linge. Klassieke fietsroutes als de Lingeroute en de Jan Blankenroute zijn nu digitaal te vinden op de website en de navigatie app van Fietsnetwerk.nl. De vijf routes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Citymarketeer Martine van Amerongen: “Het gebied Tussen Lek en Linge ligt centraal in Nederland en is makkelijk bereikbaar. Tijdens een fietstocht Tussen Lek en Linge waait de wind door je haren, zie je de prachtige natuur en de bootjes varen met je mee. Af en toe even uitrusten op een fijn terras in een oud stadje of langs het water, dat is het ultieme genieten. In het gebied Tussen Lek en Linge vermijd je de drukte en kom je lekker tot rust.”

Historische steden

Vianen, Leerdam en Ameide zijn de drie steden in deze gemeente. Ameide is één van de oudste steden met stadsrechten. Het 17e-eeuwse centrum is dan ook beschermd stadsgezicht. Met ruim 190 rijksmonumenten is Vianen een historische vestingstad. Haar geschiedenis is op elke straathoek voelbaar. Leerdam is het centrum van de Nederlandse glaskunst en wordt ook wel de Glasstad genoemd.

Prachtige natuur

De natuur in het gebied Tussen Lek en Linge is in alle jaargetijden prachtig en fietsliefhebbers kunnen hier dan ook hun hart ophalen. Het natuurgebied de Zouweboezem is een nog onontdekte parel met een grote diversiteit aan flora en fauna. In de uiterwaarden en de uitgestrekte polders kun je genieten van rust, ruimte en mooie natuur.

De fietsroutes Tussen Lek en Linge en een sfeerimpressie zijn beschikbaar via www.fietsnetwerk.nl/tussen-lek-en-linge/