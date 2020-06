Matthis uit Giessenburg wint laptop

GIESSENBURG • Matthis uit Giessenburg heeft bij een prijsvraag die tijdens de open dag bij de Uilenhof in Gorinchem gehouden werd, een laptop gewonnen.

Dat werd op woensdag 17 juni bekendgemaakt, toen de nieuwe eerste klas leerlingen op gepaste afstand kennis maakten met hun klas en met hun mentorcoaches.

Op de open dag in januari konden bezoekers meedoen met een prijsvraag; op een stempelkaart moesten stickers van alle domeinen geplakt worden. Matthis was woensdag blij verrast te horen dat hij een gratis laptop krijgt. Volgend schooljaar werken voor het eerst alle eersteklassers met een laptop, Op de kennismakingsavond werden ouder(s) en verzorger(s) geïnformeerd over de verschillende laptops die gehuurd of gekocht kunnen worden.

Op de Uilenhof heeft digitaal onderwijs een vaste plek verworven. “De afgelopen jaren zien we dat het digitale onderwijs steeds meer toeneemt”, meldt de Uilenhof. Dit is dan ook de reden dat de Uilenhof volgend schooljaar start met BYOD (laptop per leerling). Door de coronacrisis is gebleken dat de laptop ook een belangrijke rol speelt in het leren op afstand. De verwachting is, dat ook het komende jaar nog vormen van afstandsonderwijs nodig zijn. Hierbij kan de laptop ook een belangrijke rol spelen.