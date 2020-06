Regiogemeenten willen af van alle vormen van huiselijk geweld

REGIO • De tien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben de ambitie om alle vormen van huiselijk geweld te willen voorkomen, stoppen en oplossen. Hiervoor is de regiovisie en actieplan “Geweld hoort nergens thuis’ ontwikkeld.

Het actieplan richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling in het bijzonder. De kans dat iemand daarmee te maken krijgt, is groter dan de kans op elke andere vorm van geweld. Jaarlijks worden 119.000 kinderen en 200.000 volwassenen slachtoffer van deze vormen van geweld. Slachtoffers van geweld hebben vaak problemen bij het aangaan van relaties, op het werk en met hun financiën.

De visie die door de tien regiogemeenten is onderschreven, is erop gericht om de complexe cirkel van geweld duurzaam aan te pakken. “Er is stevig beleid en adequate uitvoering nodig, gericht op een vlot functionerende keten”, meldt de gemeente Molenlanden. Het gaat hierbij om de hele keten van preventie, signaleren en melden naar werken aan directe en stabiele veiligheid en duurzaam herstel.

De sociale teams van de gemeenten spelen een belangrijke rol in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het regionale actieplan zijn prioriteiten opgenomen die vervolgens zijn uitgewerkt in negen projecten. Deze prioriteiten komen deels voort uit de regionale en lokale wensen en deels door landelijke ontwikkelingen, zoals aandacht voor complexe casuïstiek en Centrum Seksueel Geweld.

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht zijn in het kader van ‘Geweld hoort nergens thuis’ een project gestart waarbij een gespecialiseerd adviesteam ondersteuning kan bieden bij de problematiek die zich kan aandienen bij complexe scheidingen waar kinderen bij zijn betrokken. Bij goede resultaten kan deze aanpak worden verbreed naar de andere gemeenten.

De visie 'Geweld hoort nergens thuis' wordt momenteel vertaald naar een uitvoeringsplan, dat in het najaar in werking moet gaan treden.