Verkorte versie van Vakantie Bijbel Week in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de laatste week van de vakantie wordt de Vakantie Bijbel Week (VBW) weer gehouden in Groot-Ammers. Ditmaal in een verkorte versie, waarvoor kinderen zich eerder moeten opgeven. Het thema voor dit jaar is ‘Duik erin!’

Hoewel de Vakantie Bijbel Week dit jaar in een aangepaste vorm plaats zal vinden, kunnen kinderen ook dit jaar ontdekken wie God eigenlijk is en wie Hij voor hen wil zijn. Er wordt gezongen, gekletst en de kinderen gaan creatief en actief aan de slag. Dit jaar wil de organisatie graag dat kinderen zich opgeven vóór 31 juli via www.vbwgrootammers.nl. “Zo weten wij hoeveel kinderen er komen en kunnen we ons programma daar op aanpassen”, aldus de organisatoren.

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 zijn op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op verschillende tijdstippen welkom. Omdat de VBW korter is dan normaal, zal voor iedereen die komt een tasje zijn waarmee je de dag na de VBW zelf nog aan de slag kan. Zondagochtend 30 augustus is om 09.30 uur is een afsluitende dienst in de Hervormde kerk van Groot-Ammers. Deze kan live bekeken worden via www.hervormdgrootammers.nl.

Voor meer informatie: www.vbwgrootammers.nl.