Vrees voor vertraging bouw senioren appartementen in Giessenburg

GIESSENBURG • De fractie van ChristenUnie in Molenlanden maakt zich zorgen over de voortgang van een deel van het project Groene Wei in Giessenburg. De bouw van 36 senioren appartementen zou vertraging oplopen, waardoor geïnteresseerden zouden afhaken.

Het project heeft een lange geschiedenis. Het heeft ruim tien jaar geduurd voor begin 2019 het raadsbesluit genomen werd om het senioren complex De Groene Wei te Giessenburg te bouwen. De voorbelasting met zand voor de bestrating is medio 2019 aangebracht.

In het najaar van 2019 zijn de 16 woningen rondom het senioren-complex in de verkoop gegaan met de toezegging dat de start van de bouw medio 2020 gelijk met het senioren-complex zou aanvangen.

Deze zomer

In het najaar van 2019 zou meer informatie komen over de 36 senioren-appartementen en rond de zomer of net na de zomer zou er gestart worden met de bouw van alle woningen, volgens de aannemersbrief aan belangstellenden.

Op de gemeentepagina van Het Kontakt van 21 mei 2020 werd de verleende omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de 16 koopwoningen aan de Hof van Giessen-Nieuwkerk 1 t/m 31 (oneven). Over de 36 senioren-appartementen zijn nog geen mededelingen gedaan.

Verontrustende berichten

Vanuit de bevolking bereikt de ChristenUnie fractie opnieuw verontrustende berichten over de voortgang van de bouw van het senioren-complex en de ontbrekende communicatie hierover.

“Er zijn inmiddels potentiële geïnteresseerden voor deze woningen welke om diverse redenen afzien van deze woningen omdat ze na zoveel jaren wachten geen vertrouwen meer hebben in de realisatie”, aldus Leo Timmer van de ChristenUnie.

De partij wil weten wat de status van het project is en is benieuwd waarom er opnieuw vertraging is of dreigt te ontstaan. Ook wil de ChristenUnie weten waarom hierover niet gecommuniceerd wordt naar de bevolking en naar de gemeenteraad.