Vrienden leggen bloemen op plek dodelijk ongeval 22-jarige automobilist in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De vriendengroep van de 22-jarige inwoner van Dordrecht die deze week overleed na een eenzijdig ongeval in Bleskensgraaf, legden donderdagavond bloemen op de plek waar hij verongelukte,

Voorafgaand waren zij langsgegaan bij de familie van hun vriend. Op de plek van het ongeval bevestigden ze een foto van het slachtoffer aan een boom en legden er bloemen bij.

De jonge automobilist raakte afgelopen weekend zwaargewond bij een eenzijdig ongeval op de Melkweg. Hij lag enige dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag overleed.