Vijfheerenlanden en Molenlanden zeggen nee tegen militaire radar

VIJFHEERENLANDEN/MOLENLANDEN • De gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn duidelijk in hun afwijzing van een militaire radar.

Zowel het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden als dat van Molenlanden laat weten dat als er een verzoek komt voor zo’n radarinstallatie, het antwoord dan nee zal zijn.

De kwestie kwam vorige week donderdag in Den Haag aan de orde tijdens een bijeenkomst van de vaste Kamercommissie voor Defensie. In die bijeenkomst meldde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dat ze informeel gepeild heeft bij de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden of daar animo is voor de bouw van de militaire radar. Defensie wil die radar het liefst in Herwijnen plaatsen, maar dat stuit op hevig verzet.

Weilanden nabij Goudriaan, Nieuwpoort of Meerkerk zouden ook geschikt zijn, mocht Herwijnen niet doorgaan, zo werd toen gezegd. Maar uit informele gesprekken met de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden is gebleken dat die gemeenten niet staan te wachten op de komst van een militaire radar.

Kort en krachtig

Burgemeester Sjors Fröhlich reageerde kort en krachtig via een Twitterbericht: ‘Nee’. In Molenlanden maakte het gemeentebestuur haar standpunt duidelijk op vragen die hierover gesteld werden door CDA en Doe Mee Molenlanden. “Aangegeven is dat, mocht hiervoor een formele aanvraag komen, het college hier niet aan wil meewerken”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

CDA en Doe Mee vonden dat het gemeentebestuur had moeten melden dat er een verzoek was voor de mogelijke plaatsing van een militaire radar, maar het college van Molenlanden is het daarmee niet eens. Een informele vraag is immers geen officieel verzoek. Dat laatste had het college wel gemeld aan de raad.

Niet passend

Desondanks is het college duidelijk in haar standpunt: “Hoewel het doorgaans niet passend is om vooruit te lopen op verzoeken die er niet zijn, kan gesteld worden dat het college de plaatsing van een dergelijke voorziening in Molenlanden op geen enkele manier wenselijk en/of passend vindt.”

Het is nu nog onduidelijk of Defensie de plaatsing in Herwijnen doorzet, een officieel verzoek tot mogelijke plaatsing indient bij Vijfheerenlanden en/of Molenlanden óf op zoek gaat naar andere alternatieven. Door middel van een zogenaamde ‘rijkscoördinatieregeling’ kan de landelijke overheid overigens de plaatsing van deze militaire radar ‘in het landsbelang’ afdwingen.