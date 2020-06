GIESSENBURG/REGIO • Door de zware regenbui van woensdagavond 17 juni zijn diverse straten in de regio tijdelijk ondergelopen, omdat de riolering de afvoer van het water niet aankon.

Bijgaande foto’s zijn gemaakt in Bogerd en de Schoolstraat in Giessenburg, waar ’s avonds 41 mm water gevallen is. In Bleskensgraaf viel ’s avonds 31 mm water en ’s nachts nog eens 15 mm.