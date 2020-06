Toename aantal WW-uitkeringen in mei minder groot dan in april

REGIO • Het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond, waartoe de Alblasserwaard behoort, nam in de maand mei met 4% sterker toe dan landelijk, maar de stijging is wel aanzienlijk kleiner dan vorige maand.

De regionale impactanalyse van UWV gaat uit van een risico op zeer grote krimp in de horecasector. Voor de detailhandel is de verwachting dat het segment non food te maken krijgt met grote krimp. De verwachtingen voor het segment food in de detailhandel zijn gunstiger.

Eind mei 2020 verstrekte UWV in Groot-Rijnmond in totaal 32.722 WW-uitkeringen. Daarmee is het aantal met 1.246 uitkeringen toegenomen; een stijging van 4%. Landelijk steeg het aantal uitkeringen met 3,1%. Na de zeer sterke stijging in april (19,3%) is de stijging in mei gematigder.

In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 6.818, ofwel 26%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 20%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden en Gorinchem met respectievelijk 2,8% en 2,2% lager dan het landelijk gemiddelde van 3,2%. Voor Rijnmond is dit hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 3,8%.

Vooral horeca en detailhandel

De regionale impactanalyse van UWV laat zien dat de horeca krijgt te maken met een zeer grote krimp. Binnen de detailhandel is non food het segment met risico op grote krimp. Veel werknemers in de horeca en detailhandel (non food) hebben een flexibel contract. Een groot deel van deze mensen verliest hun baan.

In onzekere tijden en bij minder werkaanbod passen werkgevers als eerste de schil met flexibele medewerkers aan. In de horecasector heeft tweederde van de werknemers een flexibel contract en in de detailhandel (non food) betreft dit de helft van de werknemers. De verwachtingen voor het segment food zijn gunstiger; daar vindt weinig tot geen krimp plaats.