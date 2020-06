SGP stelt vragen over stand van zaken bouwprojecten Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van de SGP in Molenlanden heeft deze week vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de stand van zaken van woningbouwprojecten in de gemeente.

Aanleiding is een artikel dat verschenen is bij de NOS, waarin wethouders uit het Groene Hart zich beklagen over het feit dat er te weinig huizen gebouwd mogen worden. Ze vinden dat woningbouw in het Groene Hart mogelijk moet worden.

De SGP wil graag weten wat de stand van zaken is van de woningbouwprojecten in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf/Brandwijk, Ottoland, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland Oost en in het centrum van Streefkerk.

Ook wil de SGP weten of het gemeentebestuur bij de provincie de wens heeft neergelegd om nog meer woningen te mogen bouwen.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de schriftelijke vragen van de SGP, maar doet dat vrijwel altijd binnen de gestelde termijn van 30 dagen.