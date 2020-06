Melkveehouder in Groot-Ammers plaatst bordjes om dumpen afval tegen te gaan

GROOT-AMMERS • Een melkveehouder in Groot-Ammers is het zat: het dumpen van afval op de dammen die naar hun weiland toeleiden. Op de landhekken plaatste hij daarom onlangs bordjes met ‘Verboden vuil te storten’.

Vorig jaar ging de telefoon bij de veehouder. “Hebben jullie je bed langs de kant van de weg gezet?” was de vraag die gesteld werd. Wat bleek: iemand had twee geïsoleerde afdekplaten om een jacuzzi af te sluiten achtergelaten bij een van de weilanden die bij hun boerderij hoort. “Dat vonden we natuurlijk niet leuk”, aldus de veehouder.

Zeker omdat het niet de eerste en ook niet de laatste keer was dat er afval op deze plek wordt gedumpt. Regelmatig vinden en vonden ze gevulde vuilniszakken op hun dammen. “Die stoppen we dan maar in de kliko.” Laatst lag er nog zand. “We vermoeden dat dat vanuit een kar achter een auto is gestort. Wij vinden dit gewoon onacceptabel.”

Afvalbrengstation

Na melden bij de gemeente en of waterschap wordt het grofvuil netjes door deze instanties opgeruimd, maar het probleem is dat er verder weinig tegen te doen valt. “Vandaar dat we dachten: we hangen deze bordjes op. We weten niet of het helpt, maar het is wel een oproep om niet alleen bij ons, maar ook bij andere melkveehouders geen afval te dumpen. En waarom zou je? Je kunt hier in Groot-Ammers gewoon terecht bij het afvalbrengstation.”