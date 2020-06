Fien Wonen start bouw voor Place4Me

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Dinsdag is het startsein gegeven aan de aannemer BM van Houwelingen voor de verbouwing van het oude kantoor van Fien Wonen.

Met de centrale ligging aan de Rijnstraat in Hardinxveld-Giessendam, laat het inmiddels al 2,5 jaar leegstaande gebouw een bijzondere indruk achter. Door de verbouwing komt hier verandering in. Het gebouw wordt grondig op de schop genomen. Volgens Lia de Jong van Place4Me staan de toekomstige huurders te popelen de woningen te betrekken. “Voor de toekomstige huurders zijn de appartementen liever vandaag als morgen klaar.”

Intrek huurders met ASS

Place4Me behartigt de belangen van de toekomstige huurders die allemaal stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hebben. “De toekomstige huurders zijn al bekend en verheugen zich op hun nieuwe woning. Sommigen vragen al wanneer zij de kleurkeuzes voor bijvoorbeeld de keuken kunnen doorgeven”, aldus Lia de Jong van Place4Me.

“Mensen met ASS willen vaak wel zelfstandig wonen maar hebben moeite met structuur en het maken en onderhouden van contact met andere mensen, waardoor gemakkelijk eenzaamheid kan ontstaan. Daarnaast zijn mensen met ASS vaak gevoelig voor bepaalde prikkels van buitenaf waardoor zij het zelfstandig wonen als moeilijk ervaren.”

Ook Fien Wonen is blij met de samenwerking en de kans om deze groep huurders een appartement te bieden met enige beschutting. Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg geeft aan: “De samenwerking biedt enorme kansen. Huurders met ASS krijgen straks een prachtige plek, waar ze zich veilig kunnen voelen, waar ze zich niet hoeven te vereenzamen en onderlinge verbinding groot is.”

Niet helemaal weg

Fien Wonen gaat niet helemaal weg uit het gebouw aan de Rijnstraat. Op de begane grond van het gebouw zal het kantoor gerealiseerd worden. De samenwerking met Place4Me zorgt ervoor dat veel oude kantoorruimte een andere invulling krijgt. “Dit biedt een kans om de kantoorruimte naar normale proporties terug te brengen.”, aldus Elisabeth ter Borg. “Er komt een werkcafé, een plek om met onze klanten te spreken en natuurlijk vergader- en werkruimten.”

Verder zal in de inrichting van het kantoor rekening gehouden worden met de positieve veranderingen die de corona-crisis in het werken heeft opgeleverd. Het thuiswerken is een blijvertje en heeft natuurlijk ook impact op de toekomstige ruimte behoefte van Fien Wonen. De nadruk komt meer te liggen op het kantoor als ontmoetingsplek met veel ruimte voor overleg. In het ontwerp wordt daarnaast telkens afgewogen wat duurzaam en verantwoord is, geheel in lijn met de duurzame ambities van Fien.

Mensen met ASS die mogelijk graag willen wonen in een van deze appartementen, kunnen zich aanmelden via www.stichtingplace4me.nl.