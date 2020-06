Striptekenaar Adri van Kooten uit Goudriaan brengt laatste stripalbum uit

GOUDRIAAN • Met 'Meermin' levert striptekenaar Adri van Kooten (69) uit Goudriaan zijn laatste album af. Het is tevens het eerste album dat hij zowel tekende als schreef.

Zeven plaatjes op een bladzijde, tientallen pagina's in een album; strips tekenen is zeker voor iemand die de lat hoog legt een intensieve bezigheid. Dat geldt zeker voor schilder, illustrator en cartoonist Adri van Kooten. Voor de inwoner van Goudriaan is elk plaatje een kunstwerk op zich. "En ze moeten stuk voor stuk dienen om de lezer in het verhaal te houden, om hem of haar als het ware in het album te trekken. Het vergt veel discipline om elk plaatje mee te laten spelen om een pagina rond te laten lopen. Daar stel ik hoge eisen aan."

Meerdere keren werkte hij samen met schrijvers die het verhaal van een strip verzorgden. Het ging daarbij om 'De laatste Engel' en 'Spertijd' van Pieter van Oudheusden en 'Splinter' van Age Morris. Van Kooten - of liever gezegd zijn alias Viktor Zilverberg - nam de tekeningen voor zijn rekening.

Vakantie

Bij 'Meermin' is het verhaal echter ook van de hand van de Goudriaanse kunstenaar. "Het idee werd geboren tijdens een vakantie in Frankrijk. Ik heb altijd iets met de zee en met zeedieren gehad en bedacht daar, lopend langs het strand, de eerste opzet voor een verhaal waarin de mythische zeemeermin, een kunstenaar en zijn model de hoofdrollen spelen. In drie avonden heb ik tijdens mijn vakantie het plot uitgeschreven."

Met een crowdfundingsactie wist Adri van Kooten genoeg geld bij elkaar te brengen om 'Meermin' uit te kunnen geven.

