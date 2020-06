SGP wil meer informatie over fraude bij belastingen Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van de SGP in de gemeente Molenlanden wil meer informatie over de poging tot fraude die onlangs gedaan is bij de gemeentelijke belastingen.

Aanleiding is een melding die de gemeente onlangs gedaan heeft om te waarschuwen tegen Phishing mail, een valse mail die afkomstig lijkt te zijn van een incassobureau, maar in werkelijkheid door fraudeurs (zie foto bij dit bericht).

De SGP wil weten welke acties de gemeente verder ondernomen heeft om te voorkomen dat de inwoners deze valse aanmaning gaan betalen. Ook wil de partij weten hoeveel gedupeerden zich al hebben gemeld bij de gemeente en of de gemeente aangifte gedaan heeft bij politie of een fraudehelpdesk.

Verder wil de SGP weten of dit al vaker gebeurd is en of de gemeente maatregelen genomen heeft om de domeinen van Molenlanden tegen misbruik te beschermen. En: “Wat kan de gemeente doen om deze valse aanmaningen in de toekomst te voorkomen?”

Het gemeentebestuur heeft nog niet gereageerd op de vragen van de SGP.