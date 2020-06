Raad Molenlanden botst met wethouder over verkeersproblematiek Voorstraat/Sluis in Groot-Ammers

MOLENLANDEN • De uitwerking van het amendement over de verkeersproblematiek Voorstraat/Sluis in Groot-Ammers is niet goed gevallen bij de oppositie in Molenlanden. De coalitiepartijen waren dinsdagavond wat milder, maar toonden zich eveneens kritisch. "Het college legt de wens van de raad deels naast zich neer. We voelen ons niet serieus genomen", foeterde Wietse Blok (SGP).

In de kern komt het hier op neer: wethouder Johan Quik wil het vrachtverkeer weren tussen de Kerkstraat en de Ammersekade. In de raad bestaat een voorkeur voor het hele traject: van de Beatrixstraat tot aan de Ammersekade. In tegenstelling tot het college wil de raad ook geen bussen en minder tractoren op het traject Voorstraat/Sluis én er is gesteggel over wie er in aanmerking moet komen voor een ontheffing.

Geen woord Spaans

Volgens Wietse Blok (SGP) en Erik Jonker (CU) was het amendement destijds kraakhelder. "Daar zat geen woord Spaans bij. Wethouder, komt met een beter voorstel!"

Wethouder Johan Quik verschool zich achter zijn overleg met de politie. "We hebben gekeken naar wat te handhaven is. En dan is dit de uitkomst."

In gesprek met ondernemers Gelkenes

Maar de raad liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Blok: "Ga in gesprek met de ondernemers op Gelkenes. Zij hebben er zelf ook ideeën over. College, pak die kans."

Quik: "In het verleden zijn er reeds afspraken gemaakt en daar hebben deze ondernemers zich niet aan gehouden."

Maar de raad bleef aandringen en dat bracht de wethouder tot de toezegging het gesprek aan te gaan.

Beatrixstraat

Waarom is een verbod vanaf de Beatrixstraat geen optie, wilde Blok nog weten. "Ik hoor alleen maar van u: 'De politie vindt het niet handig'."

Quik: "Omdat er dan extra druk op de Beatrixstraat ontstaat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Door de bebording bij het Schoonhovenseveer aan te passen, los je al een groot deel van het probleem op."

Alternatieven

De raad wil een nieuw voorstel, met meerdere alternatieven. "Wat er nu ligt, daar kan op gehandhaafd worden. Ik weet dan ook niet of ik met alternatieven kan komen", was wethouder Quik niet erg toeschietelijk.

Dat ontlokte Wietse Blok de opmerking: "Wij hebben er weinig vertrouwen in."

Wordt vervolgd...