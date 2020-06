Wethouder Bikker over Kinderdijk: 'Als het uit de klauw loopt, moet je kunnen ingrijpen'

MOLENLANDEN • De consternatie over de gedeeltelijke afsluiting van het Kinderdijkse molengebied behoort bijna tot het verleden. "We zijn dicht bij een oplossing", meldde wethouder Arco Bikker dinsdagavond in de raad van Molenlanden.

Over de recente commotie werden vragen gesteld door PM-voorman Paul Verschoor. In reactie hierop zei Bikker 'dat er een mooi plan komt, een totaalplaatje'.

Maar als het te druk wordt ("We vallen nog onder de noodwet"), blijft mogelijke afsluiting een optie. "Als het uit de klauw loopt, moet je kunnen ingrijpen", liet de wethouder aan duidelijkheid weinig te wensen over.