Sluipverkeer VHL: aan de slag in 2021

VIJFHEERENLANDEN • Dit jaar wordt gebruikt om plannen te maken om het sluipverkeer in Vijfheerenlanden tegen te gaan. In 2021 worden die plannen uitgevoerd.

Inwoners worden zoveel mogelijk bij het proces betrokken en er wordt gekeken of het middel niet erger is dan de kwaal. Die toezeggingen deed wethouder Huib Zevenhuizen vorige week tijdens de raadsvergadering waarin gesproken werd over het sluipverkeer.

Wel benadrukte Zevenhuizen opnieuw dat de gemeente afhankelijk is van Rijkswaterstaat, provincie en Waterschap Rivierenland. “Met die partijen gaan we om de tafel. We kunnen de plannen niet alleen uitvoeren.”

Onder meer SGP en CDA drongen aan op haast. Daar was CU-woordvoerder Harry Wolting het mee eens. “We praten al jaren over dit onderwerp. Er is te weinig actie, de schop moet in de grond.”

En VVD-er André van der Leest: “Maak werk van de bereikbaarheid van Vijfheerenlanden.” Harry van Tilburg (Lokaal Alert) noemde deze stap om het sluipverkeer beheersbaar te maken ‘beloftevol’.

A27

Fracties wezen op de invloed van de A27. “Pas als de verbreding is afgerond, zijn we grotendeels verlost van de overlast”, analyseerde PvdA-leider Joop van Montfoort. Ook SGP-er Kees Vermaat wees op dat project: "Het zal ons tot 2030 veel overlast bezorgen.”

Vandaar dat hij B&W adviseerde daar met de maatregelen rekening mee te houden. “De verbreding van de A27 levert inderdaad extra problemen op”, beaamde wethouder Zevenhuizen. “We blijven die situatie in de gaten houden, zodat we zo snel mogelijk in kunnen grijpen als het uit de hand loopt.”

De raad ging in meerderheid akkoord met het voorstel van B&W dat er onder meer op gericht is om het grootste knelpunt, het sluipverkeer in de avondspits rond Vianen, aan te pakken.

Alleen VHL Lokaal stemde tegen. “In het rapport zijn belangrijke knelpunten niet meegenomen. Zo is er geen aandacht voor de problemen rond Meerkerk en Nieuwland. Volgens het rapport is daar geen sluipverkeer. Daar denken de inwoners anders over. En wij ook”, zei Teus Meijdam die het rapport ‘een gemiste kans’ noemde.

Meerkerk en Nieuwland

Ook andere fracties wezen op de problemen rond Meerkerk en Nieuwland.

“Als we het over verkeer hebben, wordt steeds gezegd: ‘daar hoort Nieuwland niet bij’. Dat is een ander hoofdstuk. Maar het wordt tijd dat we het ook over de problemen in die kern hebben", zei GroenLinks-voorman Erik van Doorn.

PvdA-er Joop van Montfoort was het met hem eens. “Nieuwland heeft last van het ‘normale’ werkverkeer, maar de capaciteit van de weg is daar gering. Het past niet door het dorp. Dat probleem valt niet onder sluipverkeer, maar heeft te maken met het mobiliteitsplan.”

CDA-er Henk van Nieuwenhuizen wees erop dat de plannen voor rondwegen in Nieuwland en Lexmond al klaar liggen en SGP-er Kees Vermaat was blij met de aandacht voor Nieuwland en Meerkerk.

“De rapporten liggen er al. Onderzoek is niet nodig. Als de politieke wil er is, kunnen we daar direct aan de slag.” Huib Zevenhuizen: “Ik zeg niet dat er daar geen problemen zijn, ze hebben alleen niets met sluipverkeer te maken.”

De wethouder benadrukte dat rondwegen aan bod komen tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan. “Maar zo’n rondweg is niet goedkoop”, gaf hij een schot voor de boeg.

D66 en PvdA wezen op het aantal sluipers op de Bentz-Berg in Vianen. “Zo’n 650 per uur. Onvoorstelbaar. Wat zorgt dat voor een overlast. Aanpak van het sluipverkeer is een van onze grootste uitdagingen”, zei D66-leider Klaas de Zwaan.

“Het zorgt voor grote problemen bij het oversteken”, vulde Van Montfoort aan. “We zijn blij dat de wethouder hier naar wil kijken”, wees hij fijntjes op een voorzichtige toezegging van de wethouder tijdens de recente commissievergadering.

