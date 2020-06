Extra geld voor derde veld complex Blankensteijn

VIANEN • De raad van VHL heeft 275.000 euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van het derde veld van complex Blankensteijn in Vianen.

Eerder werd voor de vervanging van de toplaag 350.000 euro uitgetrokken. Probleem is dat de infill van dit kunstgrasveld, het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid, bestaat uit SBR rubberkorrels. De gemeente wil deze korrels niet meer gebruiken, omdat ze schadelijk zouden zijn voor de gezondheid van de sporters en het milieu. Vandaar dat overgestapt wordt naar een kunstgrasveld met een andere vulling.

Dat vergt ook een andere opbouw van de fundering. Bovendien wil de gemeente het hekwerk rondom het veld voorzien van kantplanken die ervoor moeten zorgen dat de vulling niet in de grond rondom het veld terecht komt. Gemeenten zijn verplicht dergelijke planken rond kunstgrasvelden aan te brengen.

Aanvankelijk was geen rekening gehouden met de kosten van het vervangen van de onderbouw en het aanbrengen van de kantplanken. Vandaar dat het college de raad hiervoor een aanvullend krediet van 274.360 euro vroeg.

Alleen GroenLinks stemde tegen. De fractie was het op zich eens met de renovatie van het veld. “Maar we zijn tegen de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Dergelijke velden zijn milieubelastend”, zei voorman Erik van Doorn die niet gelooft dat kantplanken de verspreiding van de rubberkorrels voorkomen. Bovendien betwijfelt hij of kunstgrasvelden goedkoper zijn dan gewone velden.

“Wij kiezen voor gras. Voetballers horen in de wei en niet op kunstgrasmatten.”