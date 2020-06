Prijsuitreiking kleurwedstrijd Den Hâneker

REGIO • In het kader van 75 jaar vrijheid was vanuit Vierdaagse Alblasserwaard een kleurplatenwedstrijd georganiseerd om de Family Proof routes onder de aandacht te brengen bij alle kinderen van de basisscholen in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Doordat het evenement dit jaar helaas geen doorgang kon vinden tijdens het Hemelvaartsweekend vanwege het COVID-19 virus, is er vanuit Den Hâneker last-minute een online variant van gemaakt.

Uit alle inzendingen en prachtige creaties zijn er in een vijftal categorieën prijswinnaars geselecteerd. Jop uit Valburg (categorie t/m 3 jaar), Sophie uit Ottoland (categorie 4 - 5 jaar), Julian uit Groot-Ammers (categorie 6 - 7 jaar) ), Anne uit Leusden (categorie 8 - 10 jaar) en Nina uit Nieuwland (categorie 11 -12 jaar) ontvingen een Fien & Teun prijzenpakket, met dank aan Avonturenboerderij Molenwaard. Maandag 15 juni ontving Sophie uit handen van Mariëlle de Bruijn persoonlijk haar prijzenpakket (zie foto). De overige winnaars hebben inmiddels via de post hun pakket ontvangen.