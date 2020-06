Gymvereniging Apollo70 uit Hoornaar oefent op kunstgras

HOORNAAR • Alweer een aantal weken is Apollo70 de gast van vvSteDoCo. Nu het gymmen in de zaal van Het Bruisend Hart door corona nog niet is toegestaan, wordt er wekelijks een aantal uren uitgeweken naar het kunstgras van de voetbalvereniging.

Met dit mooie weer is het heerlijk oefenen op het kunstgras, maar natuurlijk ook heerlijk oefenen en swingen op de meegebrachte eigen AirTrack.