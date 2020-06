Klokradio was even tot in Finland te ontvangen

NIEUW-LEKKERLAND • Het radiosignaal van Klokradio was vorige week tot in Finland op te vangen.

Otso Ylönen uit Finland heeft dat in een brief laten weten aan Klokradio.

Voor een lokale omroep is het ethersignaal van Klokradio heel krachtig. Met drie zenders wordt het gehele gebied van Alblasserdam en Molenlanden via drie etherfrequenties bestreken. Op zich al een gebied van 200 km2, maar het signaal reikt altijd veel verder. Vooral naar Rotterdam/Gouda en richting Geldermalsen is in de auto Klokradio nog lang te volgen.

Groot was echter de verbazing toen de omroep een mail uit Finland ontving. Otso Ylönen ontving op 5 juni het programma De Vrijdagavond op zijn radio in Salo in Finland, de Nederlandse woorden vielen hem direct op. Otso is een elektrotechnisch ingenieur die met sensitieve ontvangers en grote antennes radiostations op grote afstand probeert te ontvangen. Heel verrassend was voor hem die vrijdag de ontvangst van Klokradio op 97.3 FM.

In bepaalde gunstige atmosferische omstandigheden weerkaatsen radiogolven tussen luchtlagen en zo kan een radiosignaal soms onbedoeld verre afstanden afleggen. Klokradio is een regionale zender met een relatief laag uitzendvermogen en daarom is het zo bijzonder dat Klokradio in Finland gehoord is. De radiohobbyist aldaar vond het ook zo apart dat hij een mail met een geluidsfragment, informatie en foto's naar Klokradio stuurde.

De omroep krijgt vaak reacties vanuit de hele wereld. Van Nederlandse emigranten naar bijvoorbeeld Israël en Canada, die nog vaak luisteren naar de radio uit hun geboorteland. Via internet kunnen zij eenvoudig de programma’s live volgen. Maar een reactie van zover vanwege het ethersignaal is echt uniek voor de Alblasserwaardse omroep.

De omroepmedewerkers van Klokradio overwegen overigens nog niet met een Fins programma te starten.