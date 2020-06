Inbouwspots zijn te koop in allerlei soorten en maten. Zo kunnen ze dimbaar zijn, terwijl kantelbare en/of waterdichte spots ook verkrijgbaar zijn. Bovendien kun je kiezen uit diverse kleuren, groottes, lichttemperaturen, inbouwdieptes en materialen.

Er is dus meer dan genoeg keuze. Als je geen verlaagd plafond hebt, dan kun je er ook nog voor kiezen om opbouwspots aan te schaffen. Wil je LED exemplaren? Kijk dan eens op https://www.ledinbouwspotsleds.nl/led-opbouwspots . In dit artikel wordt gefocust op hoe je inbouwspots moet installeren.

Nadat je de inbouwspots hebt aangeschaft, kun je er natuurlijk voor kiezen om een monteur in te huren voor het installeren van de spotjes. Toch kun je ook proberen om ze zelf te monteren, wat in principe niet heel moeilijk is. Allereerst moet je je goed voorbereiden. Dit zorgt ervoor dat je alles bij de hand hebt voor de installatie van de LED spots. Zo moet je de spots alvast klaar leggen, net zoals de armaturen. Daarnaast moet je er ook voor zorgen dat je de driver, de aansluitsnoeren en nog meer bij de hand hebt.

Daarna kun je beginnen met het uitmeten waar de inbouwspotjes precies moeten kopen op het verlaagd plafond. Vervolgens kun je met een potlood een teken maken op het plafond waar een spotje moet komen. Teken de cirkels met een passer uit, zo heb je direct een goed beeld van hoe het er uit zal zien. Houdt er overigens ook rekening mee dat er minimaal 30 centimeter tussen de spots moet zitten, zodoende krijg je geen overlappende verlichting. Ziet het er goed uit? Zaag dan voorzichtig de gaten in het plafond.

Hierna kun je beginnen met het echte werk, al moet de stroom eerst nog wel even uitgeschakeld worden. Daarna kan de opbouw-wandcontactdoos in het verlaagd plafond worden geplaatst, waarop de driver kan worden aangesloten. Met behulp van een aansluitsnoer kun je dan de inbouwspotjes één voor één aansluiten. Dit doe je door eerst de armaturen vast te zetten aan het snoer. Vervolgens klem je ze in de gaten met behulp van lasklemmen. De stroom kan dan weer ingeschakeld worden, zodat je kunt testen of de spots werken.