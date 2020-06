Lux Mundi wandelt voor grenzeloze vrijheid

LEXMOND • Het team van Lux Mundi gaat in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni 40 kilometer wandelen in Lexmond en omgeving. Dit wordt gedaan omdat het op 20 juni Wereld Vluchtelingendag is.

Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor de problematiek van vluchtelingen. In de nacht van 20 op 21 juni zou Stichting Vluchteling voor de elfde keer de zogenaamde nacht van de Vluchteling organiseren. Tijdens deze nacht van de vluchteling lopen de deelnemers 40 kilometer. Vorig jaar deed een team van de protestantse gemeente LuxMundi uit Lexmond mee aan deze nachtelijke uitdaging. Dit jaar gaat de wandeltocht van Amersfoort naar Utrecht vanwege de Corona maatregelen niet door.

Het team van LuxMundi zal dit jaar echter in de nacht van 20 op 21 juni toch de 40 kilometer gaan wandelen. Dat gebeurt in Lexmond en in de omgeving van het dorp. Op zaterdag 20 juni zal het wandelteam rond 19:30 uur vertrekken vanaf het kerkgebouw van Lux Mundi. Het is de bedoeling om tijdens de wandeling vier keer het dorp aan te doen. Het eerste deel van de wandeling zal 16,5 kilometer bedragen. Rond 23.30 wordt het team weer in Lexmond verwacht en volgt een ronde van 10 kilometer en vervolgens nog een tweetal wandelingen van 8 en 6 kilometer in het duister: tot de 40 kilometer is volgemaakt. Het team verwacht vroeg in de ochtend de wandeling af te kunnen maken en weer in het dorp terug te zijn. De richtlijnen van het RIVM worden in acht genomen: het is dus onder andere wandelen op 1,5 meter van elkaar.

Tussen de rondes door wordt er op adressen in ons dorp gepauzeerd. Het wandelteam vraagt aandacht voor een wereldwijd probleem. Er zijn meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht en grote groepen mensen maken dagelijks tochten te voet op weg naar een bestemming waar ze in vrede kunnen leven.

Met de wandeling in Lexmond wordt er geld voor stichting Vluchteling ingezameld, zodat er acute hulp kan worden geboden in de vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Jemen, Syrië of de Griekse eilanden. Het team is nog steeds op zoek naar sponsors en heeft een eigen actiepagina op internet, waar meer te vinden is over de actie www.nachtvandevluchteling.nl/team/team-lux-mundi-2020.