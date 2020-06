Faillissement voor Standbouw Arti '70 uit Meerkerk

MEERKERK • Standbouw Arti ’70 bv te Meerkerk is vorige week failliet verklaard door de rechtbank van Midden-Nederland.

Het bedrijf verzorgt concepten, het ontwerp, constructies, transport en opslag van beursstands. Het bedrijf is gevestigd aan de Energieweg 10 in Meerkerk. Als curator is aangesteld mr T.F. Quaars.