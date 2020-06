Dompelaar na tegenslag ‘back in business’

GROOT-AMMERS • Fietsen in de rekken en kinderen in de rij voor de kassa. Dat was het beeld van afgelopen zaterdag in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Nadat het zwembad na het invoeren van de coronamaatregelen eindelijk open zou gaan op tweede Pinksterdag, was daar een dag voor de openstelling een technische storing in de machinekamer. Dit was een enorme tegenslag en grote domper.

Met hulp van een groot aantal betrokkenen, waaronder ondernemers van Industrieterrein Gelkenes werd er met man en macht gewerkt om de boel weer draaiende te krijgen. Iets wat normaal een aantal weken zou duren, werd in een week tijd gerealiseerd. Zodoende konden op vrijdagmiddag 12 juni toch echt de deuren open. Met inachtneming van alle regels kan er weer heerlijk gezwommen worden in het grote bad. De duikplank vindt weer gretig aftrek en de glijbaan werkt als nooit tevoren.

Er kan recreatief gezwommen worden door de jeugd tot 12 jaar. Een meezwemmende ouders is ook welkom. Informatie over de opening van het ondiepe en peuterbad volgt binnenkort. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van banenzwemtijden. Er kan gekozen worden uit diverse blokken in de ochtend, middag en avond.

Tijdens openingstijden kan er voor het banenzwemmen telefonisch gereserveerd worden via telefoonnummer: 0184-661547. Via de website van Optiport of aan de kassa van het zwembad kan een abonnement aangeschaft worden. Het zwembad is dit seizoen geopend tot en met 25 september. Bijna een maand langer van normaal. Meer hierover en de openingstijden staan op de website: www.optisport.nl/locaties/dompelaar.