Eerste volledige elektrische autolaadkraan van Nederland

SCHELLUINEN • De allereerste elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen van maar liefst 50 ton op de Nederlandse wegen is een feit. Het milieuvriendelijke voertuig ging op maandag 8 juni 2020 de Nederlandse weg op en transporteerde geheel emissieloos steigermaterialen van nieuwbouwproject ‘Huis van Inspiratie’ in Rotterdam-Crooswijk van TBI-onderneming ERA Contour naar het zusterbedrijf MDB in Bergambacht.

Voor dit bijzondere emissieloze transport sloegen ERA Contour en Vlot Logistics de handen ineen. Vlot Logistics heeft onder meer een vestiging in Schelluinen. Beide partijen zetten hiermee een grote stap in de doorbraak van emissieloos vervoer binnen de bouw in Nederland. Zij willen hiermee zorgen voor een efficiëntere en schonere bouwlogistiek in Rotterdam. Bovendien gaat TNO alle data uit de truck analyseren om de bouwlogistiek hiervan verder te optimaliseren.

De innovatie sluit goed aan bij de wens van de gemeente Rotterdam voor een efficiënter en schonere bouwlogistiek. Die is door de enorme bouwopgave de komende jaren alleen maar urgenter geworden. Ook is er een toenemende vraag naar emissieloos vervoer in de bouw. De gemeente Rotterdam deed daarom de afgelopen jaren kennis op en kweekte goodwill bij partijen die stappen willen zetten. Daarvoor werden proactief aannemers en vervoerders benaderd om met elkaar te kijken wat nodig is om een efficiëntere en schonere bouwlogistiek te realiseren. De elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen van 50 ton is een van de oplossingen die hieruit is voortgekomen.

Voor een efficiënte bouwlogistiek zijn het autonoom kunnen lossen op de bouwplaats met een eigen autolaadkraan en voldoende laadvermogen een vereiste. Dat vormde dan ook het uitgangspunt voor de innovatie. Met ERA Contour als koploper besloot Vlot Logistics te investeren in de 50 tons elektrische truck met een elektrisch aangedreven 40 tonmeter autolaadkraan. Dat resulteerde in een milieuvriendelijke truck die qua techniek gelijkwaardig is aan een diesel truck. En ook voor de portemonnee gunstig is. Dat komt doordat de truck in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente Rotterdam om schonere bouwlogistiek te stimuleren.

Vanaf juni wordt de truck ingezet om de laatste steigers en bouwketen van het nieuwbouwproject ‘Huis van Inspiratie’ in Rotterdam-Crooswijk te vervoeren naar de Materieeldienst van de TBI Groep in Bergambacht. Daarna wordt de truck ingezet voor het nieuwbouwproject ‘Little C’ in Rotterdam-Coolhaven. Een gezamenlijk project van ERA Contour en J.P. van Eesteren. Vanaf de locatie van J.P. van Eesteren zal de truck bouwmaterieel leveren en afvoeren op project Little C.