Informatieavond oprichting dorpsraad/dorpsinitiatief in Lexmond

LEXMOND • Op woensdag 24 juni a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45) wordt er Huis Het Bosch te Lexmond een bijeenkomst gehouden over een mogelijk te vormen dorpsraad/dorpsinitiatief in Lexmond.

Sinds 1 januari 2019 hoort Lexmond bij de Gemeente Vijfheerenlanden. 'Naast de voordelen van een grotere gemeente, gaat ons dorp ook meer op in het grote geheel en zijn de Lexmondse belangen niet altijd meer even goed zichtbaar', stellen de initiatiefnemers van de informatieavond.

'Lexmond is een actief en gezellig dorp, waar vrijetijdsbesteding, wonen en werken sterk met elkaar verweven zijn. Het blijft echter een dorp in vergelijk met Vianen en Leerdam. Onze eigen identiteit en de bestaande voorzieningen kunnen in het gedrang komen als de kleine gemeenschap zich onvoldoende laat horen. Denk bijvoorbeeld aan leefbaarheid, scholen, winkels, verenigingen, horeca, natuur en recreatie.'

Met het vormen van een dorpsraad willen de initiatiefnemers in contact komen met alle inwoners en de ideeën bij elkaar voegen. 'Dit om goed voorbereid en gedegen het gesprek aan te gaan met de gemeente Vijfheerenlanden en samen op te trekken naar een prachtig en leefbaar dorp. Dit willen wij borgen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn.'

Zij gaan hierover graag het gesprek aan met de dorpsbewoners. Degenen die de informatieavond bij willen wonen en eventueel een steentje bij willen dragen in het bestuur of als vrijwilliger, kunnen contact opnemen via info@dorpsinitiatieflexmond.nl (graag voor 17 juni). 'Door de coronamaatregelen kunnen wij helaas niet meer dan dertig mensen ontvangen. Bij meer dan dertig aanmeldingen overwegen we een extra avond te beleggen.'

Meer informatie: DorpsinitiatiefLexmond.nl