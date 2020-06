Twee keer op één dag boete voor rijden zonder rijbewijs

AMEIDE/NIEUWPOORT • Een bestuurder van een brommer werd zondag in de Alblasserwaard twee keer bekeurd voor het rondrijden zijn rijbewijs.

De eerste keer was in Nieuwpoort. De bestuurder bleek van die boete weinig geleerd te hebben en werd later op de dag staande gehouden in Ameide, waar hij nogmaals op de bon ging.